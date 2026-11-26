गंगा में तलाश: तीसरे दिन मिला 17 वर्षीय हर्षित का शव, सूरज के बाद दूसरी बरामदगी, डॉली की खोज जारी
नांगल सोती के गंगा घाट पर स्नान के दौरान डूबे 17 वर्षीय हर्षित का शव बृहस्पतिवार को 36 घंटे बाद बरामद कर लिया गया। इससे पहले बुधवार को सूरज उर्फ छोटू का शव मिला था। हादसे में डूबी विवाहिता डॉली उर्फ गुड़िया की तलाश के लिए एसडीआरएफ और पीएसी के गोताखोर सर्च अभियान चला रहे हैं।
विस्तार
36 घंटे बाद गंगा से बाहर निकाला शव
नजीबाबाद के रम्पुरा निवासी प्रमोद कुमार का 17 वर्षीय बेटा हर्षित परिजनों के साथ नांगल सोती गंगा घाट पर स्नान करने गया था। इसी दौरान वह गंगा में डूब गया था। एसडीआरएफ और पीएसी के गोताखोर लगातार उसकी तलाश में जुटे थे।
बृहस्पतिवार को करीब 36 घंटे बाद घटनास्थल से लगभग एक किलोमीटर दूर हर्षित का शव गंगा की गहराई से बरामद कर लिया गया। शव मिलने की सूचना पर परिजनों में कोहराम मच गया।
स्नान के दौरान चार लोग डूबे थे
गंगा स्नान के दौरान नजीबाबाद के रम्पुरा निवासी सैनी परिवार के चार सदस्य डूब गए थे। इनमें विवाहिता डॉली उर्फ गुड़िया, उसका चचेरा भाई सूरज उर्फ छोटू, हर्षित और बालिका दिव्यानी शामिल थे। हादसे के दौरान दिव्यानी को बचा लिया गया था, जबकि डॉली, सूरज और हर्षित लापता हो गए थे।
बुधवार को सर्च अभियान के दौरान सूरज उर्फ छोटू का शव मिला था। इसके बाद बृहस्पतिवार को हर्षित का शव भी बरामद कर लिया गया।
अब डॉली की तलाश में जुटे गोताखोर
हादसे में लापता विवाहिता डॉली उर्फ गुड़िया की तलाश के लिए गंगा में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। एसडीआरएफ और पीएसी के गोताखोर गंगा घाट क्षेत्र में खोजबीन कर रहे हैं। परिजनों ने अन्य लापता लोगों का पता चलने तक शवों का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया था। अब डॉली की तलाश पूरी होने का इंतजार किया जा रहा है।