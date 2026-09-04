Bijnor News: गुलदार के हमले के बाद रेलवे गेटमैन के लिए बनी गुमटी पर लगा सुरक्षा जाल

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गांव रामपुर नजराना स्थित रेलवे फाटक नंबर 20 पर रणजीत सिंह गेटमैन की ड्यूटी करते हैं। रणजीत सिंह ने बताया कि बुधवार तड़के करीब तीन बजे जब मंसूरी एक्सप्रेस ट्रेन आने का समय हुआ, तो वह रेलवे गेट बंद करने के लिए गुमटी से बाहर निकले थे। इसी दौरान गुलदार ने हाथ पर पंजा मार दिया, जिससे वह घायल हो गए। उन्होंने किसी तरह गुमटी के अंदर पहुंचकर दरवाजा बंद कर जान बचाई और रेलवे विभाग के अधिकारियों को जानकारी दी। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंच गई थी। उन्होंने बताया कि गुमटी के आगे सुरक्षा के लिए लोहे की रेलिंग अथवा जाल नहीं लगा था। यदि सुरक्षा जाल लगा होता तो गुलदार सीधे गुमटी तक नहीं पहुंच पाता। गेटमैनों की सुरक्षा को लेकर क्षेत्र के कुछ अन्य रेलवे फाटकों पर भी सुरक्षा जाल नहीं लगे हैं। ड्यूटी के दौरान गेटमैनों की सुरक्षा को लेकर खतरा बना रहता है।गुलदार की मौजूदगी से दहशतचांदपुर क्षेत्र में इन दिनों गुलदार की लगातार मौजूदगी से ग्रामीण, किसान और राहगीर परेशान हैं। अलग-अलग स्थानों पर गुलदार दिखाई देने की घटनाएं सामने आ रही हैं। रेलवे गेट पर गुलदार के हमले की घटना के बाद गेटमैनों में भी दहशत का माहौल है। रेलवे विभाग से सभी संवेदनशील रेलवे फाटकों पर सुरक्षा जाल व अन्य आवश्यक इंतजाम कराने की मांग की है।वर्जन-वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक महेश यादव ने बताया कि जहां इस तरह की ज्यादा घटनाएं होती हैं, वहां जाल लगवाया जाता है। ऐसे रेलवे फाटकों की जांच कराई जाएगी और सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी।