Bijnor News: जीवन बीमा पर बोनस की आड़ में शिक्षक से 5.40 लाख की ठगी

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चांदपुर निवासी जूनियर हाईस्कूल के शिक्षक ने साइबर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया कि उनकी पंजाब नेशनल बैंक में जीवन बीमा पॉलिसी है। इसमें सालाना 56 हजार रुपये जमा किए जाते हैं। कहा कि उनके पास एक फोन आया, कॉल करने वाले ने खुद को बैंक प्रबंधक और नाम राज मल्होत्रा बताया। आरोपी बोला कि तुम्हारी पॉलिसी पर 70 हजार रुपये का बोनस बन रहा है। मगर यह बोनस उन्हें मिलने के बाद एजेंट के खाते में चला जाएगा।अगर अपने खाते में बोनस की रकम चाहिए तो 24 हजार रुपये देने होंगे। साइबर ठग के कहने पर शिक्षक ने 24 हजार रुपये बताए खाते में जमा कर दिया। इसके बाद साइबर ठग ने अपने जाल में फंसा लिया। बाद में कर और अन्य खर्च बताते हुए पांच लाख चालीस हजार रुपये दो खातों में ट्रांसफर करा लिए। आरोपी ने पांच अन्य पॉलिसी कर देने की बात कही। फिर उन पर भी बोनस दिलाने का झांसा देने लगा। जिसके बाद 12 लाख रुपये और देने की डिमांड की गई। इससे शिक्षक की पत्नी को ठगी की आशंका हुई। इसके बाद शिक्षक की पत्नी ने झगड़कर बाकी रकम देने से रोक लिया। उधर बोनस की रकम खाते में नहीं आने पर ठगी का एहसास हुआ। शिक्षक की रकम रुद्रपुर और जयपुर के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई है।