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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   Vibhishana is granted refuge; an exchange takes place between Angada and Ravana.

Bhadohi News: विभीषण को मिली शरणागति, अंगद-रावण के बीच हुआ संवाद

Mon, 02 Nov 2026 01:33 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 01:33 AM IST
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Vibhishana is granted refuge; an exchange takes place between Angada and Ravana.
क्षेत्र के सरई पठखानी गांव में जय श्रीराम रामलीला कमेटी की तरफ से आयोजित रामलीला में शनिवार को विभीषण शरणागति, अंगद-रावण संवाद आदि के प्रसंग का मंचन हुआ। इन प्रसंगों ने दर्शकों को भक्ति, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी।
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रामलीला के तहत लंकापति रावण के अत्याचारों से दुखी होकर विभीषण श्रीराम की शरण में पहुंचे। श्रीराम ने विभीषण को शरण देकर उनकी रक्षा का संदेश दिया। अंगद-रावण का संवाद का कलाकारों ने शानदार मंचन किया। श्रीराम के दूत अंगद ने लंका पहुंचकर रावण को माता सीता को सम्मानपूर्वक वापस करने की बात कही।
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दर्शकों ने अंगद के निर्भीक और ओजस्वी संवादों पर खूब तालियां बजाईं। इसके बाद समुद्र पार लंका पर विजय प्राप्त करने से पूर्व श्रीराम ने भगवान शिव की आराधना की।
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