Bhadohi News: अकीदत के साथ मना फाजिल शाह मदनी का उर्स
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 12:55 AM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 12:55 AM IST
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। नगर के वार्ड नंबर 6, कच्चा तालाब घोसिया में हजरत मौलाना सैय्यद फाजिल शाह मदनी अलैहिर्रहमा का 117वां उर्स अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। उर्स के मौके पर दरगाह पर विभिन्न धार्मिक रस्में अदा की गईं।
इस दौरान नमाज-ए-जुहर कुरआनख्वानी का आयोजन और नमाज-ए-असर कुल शरीफ, गागर, चादरपोशी और फातेहाख्वानी की रस्म अदा की गई। अकीदतमंदों ने दरगाह पर हाजिरी देकर चादरपोशी और फातेहाख्वानी में शिरकत की।
इस मौके पर मौलाना तनवीरुद्दीन, हाफिज मेराज अहमद, हाफिज सुहेल, कारी आफताब आलम, हाफिज इरशाद नक्शबंदी, हाफिज करीम, हाफिज अनवर, मौलाना मोईन, हाफिज अलतमश और हाफिज लतीफ मौजूद रहे। अंत में सलाम व दुआ के साथ 117वें उर्स के कार्यक्रम का समापन हुआ। संवाद
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इस दौरान नमाज-ए-जुहर कुरआनख्वानी का आयोजन और नमाज-ए-असर कुल शरीफ, गागर, चादरपोशी और फातेहाख्वानी की रस्म अदा की गई। अकीदतमंदों ने दरगाह पर हाजिरी देकर चादरपोशी और फातेहाख्वानी में शिरकत की।
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इस मौके पर मौलाना तनवीरुद्दीन, हाफिज मेराज अहमद, हाफिज सुहेल, कारी आफताब आलम, हाफिज इरशाद नक्शबंदी, हाफिज करीम, हाफिज अनवर, मौलाना मोईन, हाफिज अलतमश और हाफिज लतीफ मौजूद रहे। अंत में सलाम व दुआ के साथ 117वें उर्स के कार्यक्रम का समापन हुआ। संवाद
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