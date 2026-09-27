Bhadohi News: बारिश के बीच ज्ञानपुर स्टेशन पर विलंब से पहुंचीं दो ट्रेनें

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स्टेशन अधीक्षक अरविंद श्रीवास्तव के अनुसार प्रयागराज से हावड़ा जाने वाली विभूति एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 13048) अपने निर्धारित समय 4:36 बजे की जगह 5:41 बजे ज्ञानपुर रोड स्टेशन पहुंची। यह ट्रेन लगभग एक घंटे देरी से आई। प्लेटफॉर्म पर देर से पहुंचने के कारण यात्रियों को बरसात में इंतजार करना पड़ा।इसी तरह प्रयागराज से बलिया जाने वाली गाड़ी संख्या 55132 भी विलंब से पहुंची। यह ट्रेन अपने निर्धारित समय 3:45 बजे की जगह 5:07 बजे ज्ञानपुर स्टेशन पर आई।यह लगभग सवा घंटे की देरी से थी, इससे यात्रियों को असुविधा हुई। हालांकि मुंबई से बिहार जाने वाली पवन एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 11061) अपने निर्धारित समय पर प्लेटफॉर्म पर पहुंची।दानापुर सुपर एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 12791) भी अपने निर्धारित समय 11:30 बजे ज्ञानपुर स्टेशन पर पहुंच गई थी। स्टेशन अधीक्षक अरविंद श्रीवास्तव ने बताया कि बारिश के कारण कई यात्री समय पर स्टेशन नहीं पहुंच सके। प्लेटफॉर्म पर पर्याप्त शेड की व्यवस्था है। संवाद