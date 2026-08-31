फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   Traumatized by the deaths of her brothers, Pratibha refused to live with her grandparents.

Bhadohi News: भाइयों की माैत के बाद सहमी प्रतिभा ने दादा-दादी के साथ रहने से किया इन्कार

Mon, 31 Aug 2026 12:40 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:40 AM IST
विज्ञापन
Traumatized by the deaths of her brothers, Pratibha refused to live with her grandparents.
प्रतिभा राजभर। संवाद
रजहटी (बहलैचा) गांव में दोनों भाइयों की मौत के मामले में पुलिस ने मां पूजा राजभर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दो भाइयों करन (12) और आर्यन (11) को खोने के बाद नौ वर्षीय प्रतिभा की जिंदगी पूरी तरह बदल गई है।
विज्ञापन

मां पूजा राजभर की गिरफ्तारी के बाद बच्ची ने दादा-दादी और पिता अर्जुन राजभर के साथ रहने से भी इन्कार कर दिया है। फिलहाल वह अपने मामा-मामी के साथ ग्राम झमका बेलहरी जाैनपुर में रह रही है।
विज्ञापन

परिजनों के अनुसार, घटना के बाद से प्रतिभा काफी सहमी हुई है। 26 अगस्त को खानपुर के रजहटी में मां ने लोहे की राॅड से वारकर दो बेटों की हत्या कर दी थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed