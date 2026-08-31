Bhadohi News: भाइयों की माैत के बाद सहमी प्रतिभा ने दादा-दादी के साथ रहने से किया इन्कार
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:40 AM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:40 AM IST
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रजहटी (बहलैचा) गांव में दोनों भाइयों की मौत के मामले में पुलिस ने मां पूजा राजभर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दो भाइयों करन (12) और आर्यन (11) को खोने के बाद नौ वर्षीय प्रतिभा की जिंदगी पूरी तरह बदल गई है।
मां पूजा राजभर की गिरफ्तारी के बाद बच्ची ने दादा-दादी और पिता अर्जुन राजभर के साथ रहने से भी इन्कार कर दिया है। फिलहाल वह अपने मामा-मामी के साथ ग्राम झमका बेलहरी जाैनपुर में रह रही है।
परिजनों के अनुसार, घटना के बाद से प्रतिभा काफी सहमी हुई है। 26 अगस्त को खानपुर के रजहटी में मां ने लोहे की राॅड से वारकर दो बेटों की हत्या कर दी थी।
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मां पूजा राजभर की गिरफ्तारी के बाद बच्ची ने दादा-दादी और पिता अर्जुन राजभर के साथ रहने से भी इन्कार कर दिया है। फिलहाल वह अपने मामा-मामी के साथ ग्राम झमका बेलहरी जाैनपुर में रह रही है।
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परिजनों के अनुसार, घटना के बाद से प्रतिभा काफी सहमी हुई है। 26 अगस्त को खानपुर के रजहटी में मां ने लोहे की राॅड से वारकर दो बेटों की हत्या कर दी थी।
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