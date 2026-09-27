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Bhadohi News: निर्माण कार्य की धीमी गति से व्यापारियों में आक्रोश

Sun, 27 Sep 2026 12:56 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 12:56 AM IST
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Traders are angry over the slow pace of construction work.
स्थानीय बाजार में शनिवार को व्यापारियों ने अपनी समस्याओं को लेकर एक बैठक की। व्यापारियों ने भदोही-वाराणसी मार्ग पर निर्माणाधीन हाईवे से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की। इसके अलावा चौरी-महराजगंज मार्ग पर नाली निर्माण से हो रही परेशानियों को लेकर नाराजगी जताई। आरोप लगाया कि सुस्त गति से हो रहे कार्य से पूरा बाजार प्रभावित है। व्यापारियों ने बताया कि भदोही-वाराणसी मार्ग पर हाईवे निर्माण के कारण दुकानों के सामने जगह-जगह गड्ढे हो गए हैं। इन गड्ढों में पानी भर जाने से दुकानदारी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। इसी तरह, चौरी-महराजगंज मार्ग पर परसीपुर रेलवे फाटक के पास निर्माणाधीन नाली भी परेशानी का सबब बनी हुई है। कई स्थानों पर नालियां खोदकर अधूरी छोड़ दी गई हैं। जगह-जगह मिट्टी के ढेर लगे होने से आवागमन में भी दिक्कत हो रही है। व्यापारियों ने कहा कि इन समस्याओं के कारण सभी लोग परेशान हैं। खासकर निर्माणाधीन हाईवे और नालियों के कारण स्थानीय लोगों को भारी असुविधा हो रही है। दुकानों के सामने जलभराव से ग्राहक नहीं आ पा रहे हैं। इस दाैरान दीपक दुबे, अनुज मिश्रा, मनोज सिंह, यूनुस और पप्पू मौजूद थे।
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