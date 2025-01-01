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Bhadohi News: भाजपा ने जनता को गुमराह कर ठगा, चुनाव में मिलेगा जवाब

Tue, 20 Oct 2026 12:49 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 12:49 AM IST
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The BJP has misled and deceived the public; they will get an answer in the elections.
सपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद नरेश उत्तम पटेल का स्वागत करते कार्यकर्ता। स्रोत संगठन - फोटो : Archive
ज्ञानपुर। समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि भाजपा ने जनता को गुमराह कर ठगा है। आगामी चुनाव में इसका जवाब भाजपा को मिल जाएगा। पीडीए की एकता से डबल इंजन की सरकार बौखला गई है। वह सोमवार को कंसापुर के जिला कार्यालय पर एमएलसी चुनाव को लेकर आयोजित कार्यकर्ता संवाद में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे।
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उन्होंने कहा कि भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आना होगा। यह चुनाव बैलेट से होता है। जिसको शिक्षक एवं स्नातक चुनते हैं। किसान, नौजवान, शिक्षक, गरीब और मजदूर सभी को दुख दिया है। जनता भाजपा की बेईमानी और झूठ को समझ गई है। अब किसी तरह की मिलीभगत से चुनाव नहीं जीत सकती है। भाजपा 10 तरह की चुनावी चालें चलती है। मतदाता सूची में अपने नकली वोट जुड़वाती है। विरोधी दलों के असली वोट कटवाती है। भाजपा कानून और संविधान नहीं मानती है। चुनाव जीतने के लिए बेईमानी करती है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने को लेकर जनता पीडीए एकजुट है। भाजपा सरकार ने प्रदेश में शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है। इस दौरान सांसद और एमएलसी आशुतोष सिन्हा का सपा विधायक जाहिद बेग, जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव, सपानेता रूद्रपति दूबे, अंजनी सरोज, हसनैन अंसारी आदि ने स्वागत किया। संचालन ह्दय नारायण प्रजापति ने किया। इस मौके पर रामकिशोर बिंद, मधुबाला पासी, शोभनाथ यादव आदि रहे।
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