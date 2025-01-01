फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   Car crashes into panchayat building; youth learning to drive injured

Bhadohi News: कार पंचायत भवन से टकराई, ड्राइविंग सीख रहा युवक घायल

Tue, 20 Oct 2026 12:57 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 12:57 AM IST
विज्ञापन
Car crashes into panchayat building; youth learning to drive injured
भदोही रोडवेज परिसर के पंचायत भवन के पिलर से टकराई कार के उपर गिरा छत। संवाद - फोटो : Archive
नईबाजार। भदोही कोतवाली के जमुनीपुर कॉलोनी स्थित रोडवेज परिसर में सोमवार को एक कार अनियंत्रित होकर पंचायत भवन के पिलर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पंचायत भवन की छत कार के ऊपर ढह गई। हादसे में कार चला रहा मोहल्ला गाजीपुर निवासी अख्तर घायल (46) हो गया। वहीं कार सवार अन्य चार बाल-बाल बच गए। जानकारी के मुताबिक है कि अख्तर वाहन चलाना सीख रहा था।
विज्ञापन

भदोही शहर के गाजीपुर मोहल्ला निवासी अबरार अहमद (41) अपनी कार लेकर दोस्तों के साथ ड्राइविंग सीखने के लिए रोडवेज परिसर पहुंचे थे। कार में उनके साथ चार अन्य लोग भी सवार थे। बताया जाता है कि ड्राइविंग सीखने के दौरान उनका दोस्त अख्तर (23) चालक की सीट पर बैठा। उसने अचानक तेज गति से एक्सीलेटर दबा दिया। इससे कार अनियंत्रित होकर सीधे पंचायत भवन के पिलर से जा टकराई। टक्कर के कारण भवन की छत कार के ऊपर गिर गई। हादसे के बाद कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला। दुर्घटना में कार सवार लोगों को हल्की चोटें आईं। कोतवाली शैलेश राय ने बताया कि ड्राइविंग सीखने के दौरान हादसा हुआ है। मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed