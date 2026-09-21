Bhadohi News: शिब्ली नेशनल कॉलेज में विद्यार्थियों ने लिया नशामुक्ति-सेवा का संकल्प

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कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने नशे से दूर रहने और स्वस्थ समाज के निर्माण और सेवा का संकल्प लिया। मुख्य अतिथि अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी एवं थाईलैंड पेंचक सिलाट विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने विद्यार्थियों को नशामुक्ति की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि युवा देश की शक्ति हैं। नशे से दूर रहकर शिक्षा, खेल और सकारात्मक गतिविधियों से जुड़ना ही उनके उज्ज्वल भविष्य का आधार है। उन्होंने विद्यार्थियों को ‘नशा छोड़ो, जीवन जोड़ो’ का संदेश दिया।प्राचार्य प्रो. अफसर अली के मार्गदर्शन में हस्ताक्षर अभियान, भाषण और नारा लेखन प्रतियोगिता कराई गई। भाषण प्रतियोगिता में ईरम जाहिर प्रथम, सुषमा पांडेय द्वितीय, इंशा फातिमा तृतीय और अवंतिका कुमारी चतुर्थ रहीं। नारा लेखन में शेख जकिया प्रथम, अलशिफा खातून द्वितीय, आस्था यादव तृतीय और जारा चतुर्थ रहीं।