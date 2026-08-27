Bhadohi News: सुलिस गेट दुरुस्त, अब 360 फीट तक भर सकेगा अहरौरा बांध में पानी

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किसानों की मांग पर सोन नहर सिंचाई परियोजना के चीफ सिद्धार्थ कुमार की देखरेख में पिछले दस दिनों से जर्जर सुलिस गेट को दुरुस्त करने का काम तेजी से चल रहा है। गेट खराब होने के कारण बांध का पानी पूरी क्षमता से रोकने में परेशानी आ रही थी और पानी की निकासी करनी पड़ रही थी। विज्ञापन

बुधवार को अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड चुनार हरिशंकर प्रसाद ने निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि बृहस्पतिवार तक सुलिस गेट का काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद बांध में 360 फीट तक पानी रोका जा सकेगा। निरीक्षण के दौरान एसडीओ ऋतुराज पांडेय, जेई ओमप्रकाश राय आदि मौजूद रहे। विज्ञापन विज्ञापन

किसानों की मांग पर सोन नहर सिंचाई परियोजना के चीफ सिद्धार्थ कुमार की देखरेख में पिछले दस दिनों से जर्जर सुलिस गेट को दुरुस्त करने का काम तेजी से चल रहा है। गेट खराब होने के कारण बांध का पानी पूरी क्षमता से रोकने में परेशानी आ रही थी और पानी की निकासी करनी पड़ रही थी।बुधवार को अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड चुनार हरिशंकर प्रसाद ने निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि बृहस्पतिवार तक सुलिस गेट का काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद बांध में 360 फीट तक पानी रोका जा सकेगा। निरीक्षण के दौरान एसडीओ ऋतुराज पांडेय, जेई ओमप्रकाश राय आदि मौजूद रहे।

किसानों के लिए राहत भरी खबर है। पिछले एक साल से खराब चल रहे अहरौरा मेन कैनाल के सुलिस गेट का निर्माण कार्य बुधवार तक पूरा होने की उम्मीद है। गेट तैयार होते ही गड़ई नदी में की जा रही पानी की निकासी बंद कर दी जाएगी। इसके बाद अहरौरा बांध में उसकी पूरी क्षमता तक पानी भरने का रास्ता साफ हो जाएगा।