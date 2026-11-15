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Bhadohi News: शनिदेव का शृंगार, श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

Sun, 15 Nov 2026 01:25 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 01:25 AM IST
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Saturn God's decoration, devotees had a glimpse
शनिदेव का हुआ श्रृंगार। संवाद
ज्ञानपुर। ब्लॉक के भिड़िऊरा गांव के गरीबी तारा और फकीरपुर बैदा स्थित प्राचीन शनिदेव मंदिर पर शनिवार को शनिदेव महाराज का साप्ताहिक शृंगार किया गया। बारी-बारी से श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। फकीरपुर बैदा के पुजारी विनय महराज ने बताया कि शनिदेव का दर्शन करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं। शनि कृपा होने से जीवन सुखमय होता है। शनिदेव का दर्शन करने से साढ़े साती समाप्त होती है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पुजारियों ने शनिदेव की प्रतिमा का तेलाभिषेक किया और फूलों से सजाया गया। बैदा में मेला जैसा माहौल रहा। उपस्थित लोगों में प्रसाद का वितरण किया। मौके पर सुनील तिवारी, सुभाष दूबे, प्रमोद दूबे आदि मौजूद रहे। संवाद
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