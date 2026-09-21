Bhadohi News: रेलवे स्टेशन पर बिना जांच निकल रहे यात्री

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स्टेशन पर मुख्य रूप से एक गेट पर ही सुरक्षा जांच होती है। इसके अलावा अन्य रास्तों पर नियमित जांच की व्यवस्था नहीं होने से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हिमांशु राव, मुख्य प्रचार निरीक्षक ने कहा कि स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकास कार्य अभी प्रगति पर हैं। कार्य पूरा होने के साथ सुरक्षा व्यवस्था को भी बेहतर किया जाएगा। स्टेशन का मुख्य प्रवेश-निकास द्वार एक ही होगा। अन्य रास्तों से यात्रियों की आवाजाही नहीं हो सकेगी। प्रवेश और निकास पर जां8च की पूरी व्यवस्था रहेगी। बिना जांच के न तो कोई व्यक्ति स्टेशन के अंदर प्रवेश कर सकेगा और न ही बाहर निकल सकेगा। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सभी इंतजाम किए जाएंगे।-

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आजमगढ़ रेलवे स्टेशन को आदर्श रेलवे स्टेशन का दर्जा प्राप्त है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 27.5 करोड़ रुपये खर्च कर स्टेशन को अत्याधुनिक बनाने का काम चल रहा है। स्टेशन के सुंदरीकरण से लेकर यात्री सुविधाओं के विस्तार पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। स्टेशन परिसर में आने-जाने के कई रास्ते हैं, लेकिन सभी स्थानों पर यात्रियों की जांच-पड़ताल की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में यात्री कई रास्तों से बिना जांच के स्टेशन में प्रवेश और बाहर निकल सकते हैं।