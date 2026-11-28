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चेतावनी दी कि निर्धारित रेट पर खाद-बीज की बिक्री नहीं की गई तो विधिक कार्रवाई की जाएगी। गेहूं की बोआई शुरू हो गई है। सहकारी समितियों और इफको के केंद्रों पर जहां डीएपी के लिए भीड़ लग रही है वहीं राजकीय कृषि बीज भंडार पर अनुदानित बीज लेने के लिए किसान पहुंच रहे हैं, लेकिन अब भी किसानों को निजी दुकानों का सहारा लेना पड़ता है। कुछ दुकानदार तय रेट से अधिक कीमत लेने का प्रयास करते हैं। किसानों को दिक्कत न हो इसलिए डीएम अनिल कुमार सिंह के निर्देश पर इसकी जांच के लिए टीम गठित की गई है। शुक्रवार को कृषि अधिकारी ईरम ने ज्ञानपुर तहसील के गोपीगंज, जंगीगंज बाजार में आठ दुकानों की जांच किया। अभिलेख पूर्ण न होने पर बजरंग एग्री जक्शन किसान सेवा केंद्र दौड़ियाही और मौर्य खाद-बीज भंडार जंगीगंज को नोटिस जारी किया। किसानों से कहा कि अगर कहीं दिक्कत हो तो वह कंट्रोल रूम के नंबर 7800341675 पर फोन कर सकते हैं, जिसका निस्तारण किया जाएगा। संवाद

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ज्ञानपुर। रबी बोआई के सीजन में कृषि महकमा अलर्ट मोड में है। शुक्रवार को जिला कृषि अधिकारी ईरम ने जंगीगंज, गोपीगंज क्षेत्र में आठ दुकानों की जांच की। अभिलेख अपूर्ण होने पर दो दुकानों को नोटिस दिया जबकि बीज के 20 सैंपल लेकर जांच को भेजा गया।