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यहां करोड़ों रुपये की डिजिटल एक्स-रे मशीन पिछले 10 साल से गोदाम में धूल फांक रही है। हैरानी यह कि अस्पताल के गोदाम में बंद इस मशीन की जानकारी न सीएमओ को थी और न ही सीएमएस को है। मशीन का इस्तेमाल नहीं हो रहा और मरीजों को एक्स-रे कराने के लिए निजी लैब का चक्कर लगाना पड़ रहा है। वहां एक जांच के लिए करीब 300 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं।महाराजा चेतसिंह जिला अस्पताल पर करीब दो से ढाई लाख मरीजों के उपचार की जिम्मेदारी है। अस्पताल में हर दिन करीब 800 से 900 मरीजों की ओपीडी होती है। इनमें 100 से 150 प्रसूताएं और हड्डी संबंधी समस्याओं के 50 से 70 मरीज शामिल होते हैं।ऐसे मरीजों के लिए एक्स-रे जांच काफी महत्वपूर्ण है। इसके बावजूद अस्पताल की अपनी डिजिटल एक्स-रे मशीन का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। औसतन हर दिन 40 से 45 मरीज निजी लैब में एक्स-रे कराने जा रहे हैं। इनमें 70 फीसदी प्रसूताएं हैं।अस्पताल में व्यवस्थाएं सुधारने के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन गोदाम में पड़ी आधुनिक मशीन इन दावों की हकीकत बयां कर रही है। करीब एक साल पहले तत्कालीन सीएमओ ने सौ शय्या अस्पताल की डिजिटल एक्स-रे मशीन को जिला अस्पताल में स्थानांतरित कराने का प्रयास किया था।उस समय भी विभागीय जिम्मेदारों का ध्यान जिला अस्पताल की अपनी मशीन की ओर नहीं गया। अगर उसी समय अपनी मशीन को इंस्टाल कराने की पहल की गई होती तो मरीजों को इसका लाभ मिल सकता था।