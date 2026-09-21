Bhadohi News: अतराैलिया में विधायक ने तीन सीसी सड़कों का किया लोकार्पण

कुल 610 मीटर लंबी इन सड़कों के निर्माण से ग्रामीणों को आवागमन में सहूलियत मिलने की उम्मीद है।विधायक ने बताया कि विकास निधि योजना के तहत तीनों सड़कों का निर्माण कराया गया। कहा कि क्षेत्र का विकास और हर वर्ग को सम्मान दिलाना संकल्प है।उन्होंने 200 बेड के संयुक्त जिला चिकित्सालय, मकराहा राजकीय पॉलिटेक्निक और समदी राजकीय महिला महाविद्यालय को सपा सरकार की उपलब्धियां बताईं। विधायक ने 69 हजार शिक्षक, लेखपाल भर्ती में आरक्षण, महंगाई और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भाजपा सरकार पर सवाल उठाए। ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव ने गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ने के प्रयासों की जानकारी दी।अध्यक्षता रामधारी गौड़ और संचालन जयप्रकाश यादव ने की। इस मौके पर सुभाष चंद्र जायसवाल, चंद्रजीत यादव, कन्हैया गौड़, शीतल निषाद, राधेश्याम यादव, रणविजय यादव, कमल यादव, संजय मौर्य, पप्पू यादव मौजूद रहे।