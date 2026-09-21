Bhadohi News: दिनभर उमस ने किया परेशान, शाम को बदली हवा की दिशा
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 01:24 AM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 01:24 AM IST
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ज्ञानपुर। जिले में मौसम में रोजाना परिवर्तित हो रहा है। रविवार को दिनभर उमस से लोग परेशान रहे और शाम होते-होते मौसम ने करवट ली और पछुआ से पुरवा हवा चलने लगी। हवा में नमी होने पर लोगों को उमम भरी गर्मी से राहत मिली। इस बीच रविवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहा, जबकि न्यूनतम तापमान में शनिवार की अपेक्षा एक डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। तापमान बढ़कर 27 डिग्री सेल्सियस हो गया।
पिछले दो दिनों से उमस से लोग परेशान रहे। बारिश थमने के बाद लगातार धूप हो रही है। इसके कारण उमस की स्थिति बनी हुई है। बिजली कटते ही लोग पसीने से तर-बतर हो जाते हैं। 24 घंटे में करीब 20 बार ट्रिपिंग हो रही है। इसके कारण लोग गर्मी से परेशान होने लगते हैं। इस बीच रविवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा में नमी 80 प्रतिशत से ज्यादा होने के कारण उमस ज्यादा महसूस हुई। हालांकि शाम छह बजे के करीब अचानक पुरवा हवा चलने से मौसम में बदलाव आया। आसमान में हल्के बादल छाए रहे। कृषि विज्ञान केंद्र बेजवां के प्रभारी डॉ. अजय कुमार ने बताया कि रविवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा। इधर दो दिनों से मानसून की स्थिति नहीं बन रही है।
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पिछले दो दिनों से उमस से लोग परेशान रहे। बारिश थमने के बाद लगातार धूप हो रही है। इसके कारण उमस की स्थिति बनी हुई है। बिजली कटते ही लोग पसीने से तर-बतर हो जाते हैं। 24 घंटे में करीब 20 बार ट्रिपिंग हो रही है। इसके कारण लोग गर्मी से परेशान होने लगते हैं। इस बीच रविवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा में नमी 80 प्रतिशत से ज्यादा होने के कारण उमस ज्यादा महसूस हुई। हालांकि शाम छह बजे के करीब अचानक पुरवा हवा चलने से मौसम में बदलाव आया। आसमान में हल्के बादल छाए रहे। कृषि विज्ञान केंद्र बेजवां के प्रभारी डॉ. अजय कुमार ने बताया कि रविवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा। इधर दो दिनों से मानसून की स्थिति नहीं बन रही है।
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