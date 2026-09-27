फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   Gangster Act imposed on four members including the kingpin of the cattle smuggling gang

Bhadohi News: पशु तस्करी गिरोह के सरगना समेत चार सदस्यों पर लगा गैंगस्टर एक्ट

Sun, 27 Sep 2026 12:55 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 12:55 AM IST
विज्ञापन
Gangster Act imposed on four members including the kingpin of the cattle smuggling gang
कोईरौना पुलिस ने शनिवार को पशु तस्करी करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह के सदस्यों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की।
विज्ञापन

पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत चार आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की। वहीं गैंग के एक सदस्य अमित सिंह निवासी इटहरा, कोईरौना को गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष मनीष द्विवेदी ने बताया कि कोईरौना पुलिस ने आठ मार्च, 2026 को स्काॅर्पियो गाड़ी से पशु तस्करी वाले गिरोह के सदस्यों का पीछा किया था। उस दौरान आरोपी भाग गए थे।
पुलिस ने स्काॅर्पियो से तीन पशु बरामद किए थे। पुलिस ने मामले की छानबीन की तो पता चला कि तस्करी वाला कोई गिरोह है, जो अपने आर्थिक लाभ के लिए पशु की तस्करी करता है। गिरोह का सगरना बिहार के भभुआ, कैमूर निवासी इकबाल कुरैशी है।
विज्ञापन

उसके साथ इस गिरोह में ओमप्रकाश कनौजिया उर्फ विशाल, राहुल कुमार और अमित सिंह उर्फ सूर्यभान सिंह उर्फ सुद्दुस उर्फ शिवम निवासी इटहरा, भदोही भी शामिल है।
विज्ञापन
विज्ञापन

यह गिरोह पशुओं को वाहनों से पश्चिम बंगाल के पंडुआ में वध के लिए ले जाता है। इटहरा गांव से गिरोह के सदस्य अमित सिंह उर्फ सूर्यभान सिंह उर्फ सुद्दुस उर्फ शिवम को गिरफ्तार कर लिया। सरगना समेत चार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। अन्य को भी जल्द ही पकड़ लिया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed