Bhadohi News: दुर्गा प्रतिमाओं को आकार देने में जुटे कारीगर

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कारीगर बी पाल मामा के अनुसार एक प्रतिमा को आकार और डिजाइन के आधार पर तैयार करने में एक सप्ताह या उससे अधिक समय लगता है। वहीं निर्माण सामग्री के दाम बढ़ने से इस बार लागत में भी इजाफा हुआ है। पिछले साल 100 से 120 रुपये में मिलने वाला बांस अब 150 से 200 रुपये, मिट्टी 900-1000 से बढ़कर 1000-1200 रुपये, कपड़ा 2000-3000 से बढ़कर 2500-3500 रुपये और पेंट 3000-16000 से बढ़कर 4000-17000 रुपये तक पहुंच गया है। मनोहर आर्ट में छह से आठ फीट ऊंची करीब 50 प्रतिमाएं तैयार की जा रही हैं। इनकी कीमत 35 से 40 हजार रुपये तक है। नौ फीट की प्रतिमा की कीमत 70 से 75 हजार रुपये तक है। कारीगरों के मुताबिक कीमत आकार, डिजाइन और सजावट के आधार पर तय होती है। अजीत पाल ने बताया कि पेंट समेत कुछ सामग्री कोलकाता, जबकि अन्य सामान बनारस और बड़हलगंज से मंगाया जाता है।प्रभात तरुण संघ की अध्यक्ष शारदा जायसवाल ने बताया कि क्षेत्र में आजाद दल, स्पोर्टिंग क्लब और आजाद हिंद कमेटी समेत कई समितियां प्रतिमाएं स्थापित करती हैं। समितियों ने प्रतिमाओं के आकार और सजावट को लेकर कारीगरों को पहले ही आर्डर दे दिए हैं।