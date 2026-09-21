Bhadohi News: पेंड्रा में सात करोड़ से बनेगा नया बिजली घर

विज्ञापन

। वितरण खंड फूलपुर के पेंड्रा में सात करोड़ की लागत से नया बिजली घर बनेगा। इसके लिए जमीन भी चिह्नित कर ली गई है। जल्द ही बिजली घर का निर्माण शुरू होगा। वर्तमान में पेंड्रा सहित आसपास के करीब 40 गांवों को सरायमीर से बिजली की आपूर्ति की जाती है। इससे करीब 14 हजार बिजली उपभोक्ता जुड़े हैं। अधिशासी अभियंता आरके पांडेय ने बताया कि ओवरलोड के चलते आए दिन फाल्ट और ट्रिपिंग की समस्या बनी रहती है। इससे उपभोक्ताओं को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। बिजली निगम ने पेंड्रा में जमीन चिह्नित कर करीब सात करोड़ का प्रस्ताव बनाकर भेजा था, जिसको शासन ने मंजूरी दे दी है। यहां पांच- पांच एमबीए के दो पावर ट्रांसफाॅर्मर लगाए जाएंगे। जल्द ही नये बिजली घर का निर्माण शुरू होगा। अधिशासी अभियंता ने बताया कि नया बिजली घर बनने से खंडवारी, सुरही खुर्द, कोरौली, इसरौली, पवई लाडपुर, खानकाह, अराजी कनैथा, समेत लगभग दस गांवों को जोड़ा जाएगा। इन गांवों में पांच हजार से अधिक उपभोक्ता हैं। नया बिजली घर बनने से इन गांवों में बिजली आपूर्ति बेहतर होगी और लो वोल्टेज व ट्रिपिंग की समस्या से खत्म होगी। संवाद