Bhadohi News: साइकिल से गेहूं पिसाने जा रहे किसान को बोलेरो ने मारी टक्कर, 100 मीटर तक घसीटा, मौत

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क्षेत्र के भंडा गांव निवासी प्रदीप कुमार गौतम (45) की शुक्रवार को बोलेरो की टक्कर से मौत हो गई। वे साइकिल से गेहूं पिसाने के लिए दुर्गागंज बाजार आ रहे थे। वरना गांव के पास बोलरो ने टक्कर मार दी। वे टक्कर के बाद करीब 100 मीटर घसीटते रहे। जिससे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। प्रभारी निरीक्षक के अनुसार भंडा गांव निवासी प्रदीप कुमार गौतम खेती करते थे। वरना गांव के पास जंघई की ओर से आ रही तेज रफ्तार बोलेरो ने पीछे से उनकी साइकिल में टक्कर मार दी। टक्कर के बाद प्रदीप कुमार साइकिल समेत सड़क पर करीब 100 मीटर तक घसीटते चले गए। हादसे में साइकिल पर रखा गेहूं भी सड़क पर बिखर गया। इसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और उन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भानीपुर ले गए। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए उन्हें रेफर कर दिया। परिजन उन्हें ज्ञानपुर ले जा रहे थे, तभी रास्ते में उनकी मौत हो गई। प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि दुर्घटना का मामला सरायममरेज थाना क्षेत्र से संबंधित है। बोलेरो को कब्जे में लिया गया था। जिसे अब संबंधित थाने की पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।