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पालिकाध्यक्ष ने बताया कि यह नाली चौरा माई मंदिर से बरगदा हनुमान मंदिर जीटी रोड राजमार्ग तक बनाई जाएगी। नगर के सभी वार्डों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि नाली निर्माण से क्षेत्र की जल निकासी व्यवस्था बेहतर होगी। इससे बरसात के दिनों में होने वाले जलभराव से मोहल्ले के नागरिकों को राहत मिलेगी। मौके पर सभासद अजहरुद्दीन, राशिद खान, सलमान, मधुबाला मिश्रा, दीपक मिश्रा, डॉ. केके पांडेय, विष्णु पांडे आदि रहे।

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गोपीगंज। नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर नौ में शुक्रवार को दस लाख रुपये से नाली निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ। पालिकाध्यक्ष जितेंद्र गुप्ता ने विधि-विधान से भूमि पूजन कर इस कार्य की शुरुआत की। नाली के बनने से क्षेत्र में जलभराव की समस्या से लोगों को राहत मिलेगी।