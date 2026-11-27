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गोपीगंज कोतवाली के एक गांव का यह मामला महिला थाने में पहुंचा था। इसी तरह एक पति की यह शिकायत थी कि उसकी पत्नी रील बनाती है। मोबाइल के इस युग में पति-पत्नी के रिश्तों की डोर कमजोर होती जा रही है। जिले के महिला थाने में इस साल जनवरी से लेकर अब तक 435 मामले आ चुके हैं। इसमें पति-पत्नी के बीच आपसी मनमुटाव, घरेलू विवाद या फिर छोटी-छोटी बातों पर एक-दूसरे से इतनी नाराजगी बढ़ना कि एक-दूसरे से अलग होने का फैसला कर लेते हैं। महिला थाने में आए 435 मामलों में पुलिस के प्रयास से 250 जोड़ों को तो मिला दिया गया, लेकिन 125 जोड़ों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला लिया।वहीं 20 मामलों में प्राथमिकी दर्ज हुई और 40 मामले जिला विधिक के परिवार परामर्श में भेजा है। जिले की ज्ञानपुर, भदोही, गोपीगंज, सुरियावां, औराई, कोईरौना, ऊंज, दुर्गागंज और चौरी जैसे थानों में महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने के उद्देश्य से महिला हेल्प डेस्क के रूप में मिशन शक्ति केंद्र बनाया गया है।