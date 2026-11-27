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एसपी के अनुसार, औराई कोतवाली के महराजगंज बाजार में एक पिकअप को एआरटीओ ने ओवरलोडिंग के आरोप में सीज कर दिया था। पिकअप में 15 क्विंटल के बजाए 33 क्विंटल धान लदा था। एआरटीओ ने 33 हजार रुपये जुर्माना लगाने के साथ वाहन को कोतवाली में खड़ा करा दिया था।आरोप है कि कोतवाली में खड़े वाहन से वाहन मालिक मिर्जामुराद के खरगरामपुर निवासी आशीष कुमार चौहान ने धान उतरवा लिया। धान खरीदने वाले व्यापारी मानापुर निवासी किशन कुमार गौतम ने आरोप लगाया कि वाहन मालिक ने उनके धान को अपना बताकर उतरवा लिया। मामले में पुलिस ने वाहन मालिक मिर्जामुराद के खरगरामपुर निवासी आशीष कुमार चौहान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। पता चला कि थाने में तैनात सिपाही संतोष यादव की मिलीभगत से वाहन मालिक ने धान उतरवाया था। इसके बाद सीओ राजीव सिंह को जांच सौंपी गई। जांच रिपोर्ट आने के बाद सिपाही को तत्काल निलंबित कर दिया गया। एसपी ने बताया कि इस तरह की हरकत अनुशासनहीनता है। इससे पुलिस की छवि धूमिल हुई है।