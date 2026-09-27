Bhadohi News: 24 घंटे में 27 मिमी हुई बारिश, 70 किमी की रफ्तार से चलीं हवाएं, 8 जगह गिरे पेड़

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गांवों में 36 घंटे बिजली की आपूर्ति बाधित रही। इससे 10 लाख से अधिक की आबादी प्रभावित है। ज्ञानपुर के नारायण कॉलोनी में खड़ी कार पर एक नीम का पेड़ गिरा गया। मौसम विभाग ने रविवार को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर रेलवे के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर शनिवार को बारिश के कारण दो ट्रेनें एक से सवा घंटे विलंब से पहुंचीं।इससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जिले में तीन दिनों से हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। आंधी के कारण खेतों में खड़ी धान की फसल गिर गई है। शनिवार को पूरे दिन बारिश का सिलसिला बना रहा।कृषि विज्ञान केंद्र बेजवां के प्रभारी डॉ.अजय कुमार ने बताया कि शनिवार को अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। आंधी पानी के कारण चौरी के ममहर उपकेंद्र से जुड़े 50 से अधिक गांवों में 24 घंटे से बिजली गुल है। चौरी उपकेंद्र से जुड़े 80 गांवों में शुक्रवार शाम छह बजे से शनिवार दोपहर तीन बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रही। औराई विद्युत सब स्टेशन से शुक्रवार शाम से ही आपूर्ति बाधित है। महाराजगंज, शहसेपुर और खमरिया में भी यही स्थिति है।चेतगंज में बिजली के तार पर पेड़ गिरने से बिजली आपूर्ति ठप रही। दुर्गागंज मिश्राइनपुर विद्युत उपकेंद्र से जुड़े मसूधी और प्रयागपुर फीडer की आपूर्ति रात नौ बजे से ठप है। बाबूसराय के ठठरा उपकेंद्र के 12 से अधिक गांवों अंधेरा रहा। सरोई के बभनौटी केंद्र पर भी आंधी-पानी के कारण आपूर्ति ठप है। जंगीगंज के सेमराध विद्युत उपकेंद्र से जुड़े करीब 24 गांवों में शुक्रवार की पूरी रात बिजली बाधित रही। इंटवा गांव के पास पेड़ गिरने से कुछ आपूर्ति आठ घंटे ठप रही। मिश्राइनपुर उपकेंद्र से जुड़े सेमरा गांव में ट्रांसफार्मर और हाई टेंशन तार पर शुक्रवार की रात नीम का पेड़ गिर गया। उगईंपुर नहर के पास पेड़ गिरने से बरदहवा विद्युत उपकेंद्र के 50 गांवों में रात से बिजली नहीं है। ज्ञानपुर के नारायण कॉलोनी में नीम का पेड़ गिरने से अंकित श्रीवास्तव की कार क्षतिग्रस्त हो गई।खमरिया नगर के जवाहर लाल गुप्ता ने बिजली निगम के जेई के हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर नगर में 24 घंटे से बाधित आपूर्ति की शिकायत दर्ज कराई। बताया कि बिजली न होने से इन्वर्टर भी जवाब दे गए हैं। मोढ़ क्षेत्र के उगईपुर गांव निवासी सुरेंद्र ने बिजली निगम को फोन कर गांव के नहर के पास महुवा का पेड़ तार पर गिरने से तार व खंभा टूट कर गिरने की शिकायत दर्ज कराई। जिससे कई गांवों की आपूर्ति बाधित रही। भदोही ब्लॉक के ललापुर में तार टूटने को लेकर गांव निवासी विकास ने बिजली निगम से शिकायत की। बताया कि तेज हवा के कारण गांव में तार टूट गया है। जिससे खतरा बना हुआ है। सेमरा गांव निवासी प्रवेश बिंद ने बिजली निगम से शिकायत दर्ज कराया कि आंधी पानी के चलते शुक्रवार की रात ट्रांसफार्मर और हाई टेंशन के ऊपर विशाल नीम का पेड़ गिर गया। जिससे गांव समेत आसपास के गांवों की आपूर्ति 24 घंटे से अधिक समय तक बंद रही।