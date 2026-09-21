Bhadohi News: नवभारत साक्षरता परीक्षा में 184 परीक्षार्थियों ने लिया हिस्सा
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 01:02 AM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 01:02 AM IST
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शिक्षा क्षेत्र ठेकमा में रविवार को नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत साक्षरता परीक्षा कराई गई। क्षेत्र के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित परीक्षा में 184 परीक्षार्थियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। परीक्षार्थियों ने पढ़ने-लिखने के साथ दैनिक जीवन से जुड़े बुनियादी ज्ञान का प्रदर्शन किया। खंड शिक्षा अधिकारी विमल तिवारी के निर्देशन में परीक्षा को सुचारु ढंग से संपन्न कराने के लिए शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने व्यवस्थाएं संभालीं। बीईओ ने कहा कि साक्षरता सिर्फ पढ़ने-लिखने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने और समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का माध्यम है। संवाद
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