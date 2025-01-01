Basti News: 23 घंटे बाद मिला युवक का शव दोस्तों पर जताया हत्या का संदेह

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इसके कुछ देर बाद करीब 12:31 बजे आदर्श के मित्र अर्जुन यादव ने फोन कर बताया कि उनका बेटा नदी में डूब गया है। उन्होंने ग्राम प्रधान प्रतिनिधि प्रमोद कुमार को घटना की जानकारी दी और ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचे। राम विलास के मुताबिक वहां लोगों ने बताया कि दो युवक किसी के नदी में डूबने की बात कहते हुए मौके से भाग गए थे। विज्ञापन

तहरीर में उन्होंने बताया कि उन्हें जानकारी मिली थी कि आदर्श को सिकटा गांव स्थित चाय की दुकान पर कुछ लोगों के साथ देखा गया था। उन्होंने दो युवक और एक युवती का नाम तहरीर में दिया है। विज्ञापन विज्ञापन

गौर थाने के प्रभारी निरीक्षक अतुल अंजान ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तहरीर में लगाए गए आरोपों के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। इसके कुछ देर बाद करीब 12:31 बजे आदर्श के मित्र अर्जुन यादव ने फोन कर बताया कि उनका बेटा नदी में डूब गया है। उन्होंने ग्राम प्रधान प्रतिनिधि प्रमोद कुमार को घटना की जानकारी दी और ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचे। राम विलास के मुताबिक वहां लोगों ने बताया कि दो युवक किसी के नदी में डूबने की बात कहते हुए मौके से भाग गए थे।तहरीर में उन्होंने बताया कि उन्हें जानकारी मिली थी कि आदर्श को सिकटा गांव स्थित चाय की दुकान पर कुछ लोगों के साथ देखा गया था। उन्होंने दो युवक और एक युवती का नाम तहरीर में दिया है।गौर थाने के प्रभारी निरीक्षक अतुल अंजान ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तहरीर में लगाए गए आरोपों के आधार पर मामले की जांच की जा रही है।

टिनिच। गौर थाना क्षेत्र के ककरहवा घाट पर कुआनो नदी में डूबे युवक आदर्श कुमार (23) का शव करीब 23 घंटे बाद शुक्रवार को बरामद हो गया। उधर, मृतक के पिता रामविलास यादव ने पुलिस अधीक्षक को तहरीर देकर हत्या का संदेह जताया है। उन्होंने तीन युवकों और एक युवती की भूमिका की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की है। सुकरौली निवासी राम विलास ने बताया कि उनका बेटा आदर्श कुमार बृहस्पतिवार की सुबह करीब नौ बजे गणेशपुर स्थित लाइब्रेरी में पढ़ाई करने की बात कहकर घर से निकला था। करीब 11 बजे उन्होंने बेटे के मोबाइल पर फोन किया तो उसने स्वयं को लाइब्रेरी में बताया था।