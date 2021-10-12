Basti News: नीलगाय को बचाने के चक्कर में युवक घायल

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नगर बाजार। नगर पंचायत नगर बाजार के व्यवसायी किशन लाल के पुत्र सुभाष गुप्ता बुधवार की सुबह नीलगाय को बचाने के चक्कर में घायल हो गए। परिजन ने बताया कि वह सुबह किसी कार्य से बस्ती जा रहे थे। जैसे ही वे खुटहन के पास पहुंचे, तभी अचानक सड़क पर सामने से नीलगाय आ गया। उसे बचाने के प्रयास में उनकी बाइक अनियंत्रित होकर नीलगाय से टकरा गई और वह सड़क पर गिर पड़े। मौके पर आए परिजन उन्हें मेडिकल कॉलेज कैली ले गए। वहां उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। संवाद