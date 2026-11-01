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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   You will be able to submit your life certificate online from the comfort of your home.

Basti News: घर बैठे ऑनलाइन जमा कर सकेंगे जीवित प्रमाण पत्र

Sun, 01 Nov 2026 01:50 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 01:50 AM IST
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You will be able to submit your life certificate online from the comfort of your home.
बस्ती। कोषागार से पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त और पारिवारिक पेंशनरों को अब जीवित प्रमाण पत्र जमा करने के लिए अनावश्यक रूप से कोषागार के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पेंशनर ऑनलाइन पोर्टल से प्रमाण पत्र जमा करने की निर्धारित तिथि जानने के साथ ही मोबाइल के जरिए घर बैठे इसे जमा भी कर सकेंगे।
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मुख्य कोषाधिकारी अशोक कुमार प्रजापति ने बताया कि जीवित प्रमाण पत्र जमा करने की वास्तविक तिथि जानने के लिए पेंशनर koshvani.up.nic.in वेबसाइट पर जाएं। यहां पेशनर्स कॉर्नर में पेंशनर्स पेमेंट डिलेट पर क्लिक कर संबंधित कोषागार का चयन करें। संवाद
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