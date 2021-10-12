फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Worker dies under suspicious circumstances; police are investigating.

Basti News: संदिग्ध हालात में मजदूर की मौत, पुलिस कर रही जांच

Thu, 22 Oct 2026 01:38 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:38 AM IST
विज्ञापन
Worker dies under suspicious circumstances; police are investigating.
वाल्टरगंज। थाना क्षेत्र के भुजैनिया निवासी जवाहिर चौहान (36) की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। इससे परिवार में कोहराम मचा गया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर छानबीन शुरू किया है।
विज्ञापन



पत्नी सुषमा देवी ने बताया कि मंगलवार को सुबह लगभग आठ बजे उनके पति थाना क्षेत्र के जिनवा/नारायनपुर चौराहे पर स्थित बिल्डिंग मटीरियल की दुकान पर मजदूरी करने गए थे। वहां पर वह संदिग्ध हालात में गंभीर रूप से घायल हो गए। दुकानदार उन्हें निजी साधन से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सल्तौआ लेकर गए। नाजुक स्थिति में वहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।
विज्ञापन




जिला अस्पताल में उनके देवर और बेटा भी गया लेकिन घटना की जानकारी उन्हें नहीं दी। शाम लगभग सात से आठ बजे के बीच में उन्हें अस्पताल से लेकर वे घर आ गए। सभी लोग खाना खाने के बाद सो गए। रात में करीब तीन बजे उनकी मौत हो गई। परिवार के आकाश, अखिलेश, राज, रजनीश, बेटी करिश्मा, मां सोहबता आदि रोते-बिलखते रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन




सुबह पुलिस आई और घटना के संबंध में परिवार वालों से पूछताछ की। उपनिरीक्षक गामा यादव ने भी जांच-पड़ताल की। प्रभारी निरीक्षक ज्ञानेंद्र राय ने बताया कि सुषमा देवी की तहरीर के आधार पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट होगा। जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed