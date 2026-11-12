Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Waylaid and beaten while returning from a wedding procession

Basti News: बरात से लाैटते समय रास्ते में घेरकर पीटा

Thu, 12 Nov 2026 02:35 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 02:35 AM IST
विज्ञापन
Waylaid and beaten while returning from a wedding procession
बभनान। गौर थाना क्षेत्र के डेंगरहा गांव में बरात के दौरान हुए विवाद को शांत कराना बराती को भारी पड़ गया। आरोप है कि घर लौटते समय कुछ लोगों ने उसे रास्ते में रोककर साथी समेत मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। खोड़ारे थाना क्षेत्र के पिपरा गांव निवासी उमेर पुत्र रफीक के अनुसार, वह बुधवार को डेंगरहा गांव में आई बरात में शामिल होने गया था। वहां कुछ लोगों में विवाद हो गया। उमेर ने बीच-बचाव कर मामला शांत करा दिया। आरोप है कि लौटते समय गांव के बाहर कुछ लोगों ने उसकी गाड़ी रोक ली और गाली-गलौज करते हुए उमेर व उसके साथी वहिदुल्लाह की पिटाई कर दी। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। दोनों किसी तरह जान बचाकर निकले। उमेर ने बभनान पुलिस चौकी पर प्रार्थना पत्र देकर आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। चौकी प्रभारी अजय नाथ कन्नौजिया ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed