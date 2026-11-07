Basti News: अल्ट्रासाउंड मशीन खराब, जांच के लिए भटकती रहीं गर्भवती महिलाएं

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अस्पताल में मशीन खराब होने की समस्या पहले भी सामने आ चुकी है। कुछ समय पूर्व करीब 10 दिन तक जांच बाधित रही थी। इसके बावजूद मशीन की खराबी ने एक बार फिर गर्भवती महिलाओं की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।महिला अस्पताल में प्रतिदिन औसतन 40 से 50 मरीजों का अल्ट्रासाउंड किया जाता है। शुक्रवार को जांच के लिए पहुंची संगीता को मशीन खराब होने की जानकारी मिली तो उन्हें बिना जांच कराए लौटना पड़ा।सावित्री ने बताया कि वह निर्धारित समय पर अस्पताल पहुंची थीं, लेकिन मशीन खराब होने के कारण जांच नहीं हो सकी। अब दोबारा तारीख लेकर आना पड़ेगा। उनके साथ आईं कई अन्य महिलाएं भी निराश होकर लौट गईं। गर्भवती महिलाओं ने बताया कि अक्सर मशीन खराब होने के चलते सांसत हो रही है। निजी सेंटर पर जांच करानी पड़ रही है। अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट डॉ. विमल कुमार द्विवेदी अपने कक्ष में मौजूद थे, लेकिन मशीन में तकनीकी खराबी के कारण जांच नहीं हो पा रही थी। अस्पताल प्रशासन के अनुसार, समस्या से उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया गया है।बदलते मौसम में वायरल बुखार के मरीज बढ़े : बस्ती। बदलते मौसम के साथ जिला अस्पताल की ओपीडी में वायरल, सर्दी-जुकाम और गले में खराश के मरीज बढ़ रहे हैं। शुक्रवार को जिला अस्पताल में 845 मरीजों को परामर्श दिया गया। फिजिशियन डॉ. संतोष कुमार ने बताया कि ओपीडी में गले में खराश की शिकायत वाले मरीज अधिक पहुंच रहे हैं। जांच के बाद उन्हें दवाएं दी जा रही हैं। वहीं, जिला महिला अस्पताल के बाल रोग विभाग में भी बुखार से पीड़ित बच्चे पहुंचे।बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. रामललित चौधरी ने बच्चों की जांच कर दवाएं दीं। उन्होंने बताया कि मौसम में बदलाव के कारण बच्चों में बुखार के मामले बढ़ रहे हैं।