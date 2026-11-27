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जिलाध्यक्ष विवेकानंद मिश्र ने कहा कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकृत किया था। संविधान प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व का अधिकार देता है। यह देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था, सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता का आधार है। उन्होंने बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर सहित संविधान सभा के सदस्यों के योगदान को याद करते हुए सांविधानिक मूल्यों और मूल कर्तव्यों के पालन का आह्वान किया।महिला मोर्चा की बैठक में उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती में महिला शक्ति की अहम भूमिका है। महिला कार्यकर्ता सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष मंजू श्रीवास्तव ने कहा कि प्रत्येक मंडल और बूथ पर संगठन को सक्रिय बनाना प्राथमिकता है। इसके लिए अधिक से अधिक महिलाओं को संगठन से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। संचालन जिला महामंत्री अमृत वर्मा ने किया। गजेंद्र सिंह, सुमन सिंह, अखंड सिंह, दिलीप पांडेय, शिवानी सिंह, नीरज त्रिपाठी, संध्या दीक्षित, दुष्यंत सिंह, मीना पांडेय, सुधाकर पांडेय, प्रांजलि श्रीवास्तव, वैष्णवी मिश्रा, दीपक उपाध्याय, अजय श्रीवास्तव और आदित्य शर्मा मौजूद रहे। संवाद