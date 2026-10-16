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Basti News: मासूम से दुष्कर्म का आरोपी शिक्षक गिरफ्तार

Fri, 16 Oct 2026 02:55 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 02:55 AM IST
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Teacher accused of raping a young child arrested
बस्ती। कक्षा दो में पढ़ने वाली सात साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोपी नगर थाना क्षेत्र के एक गांव में संचालित निजी विद्यालय के प्रबंधक/शिक्षक को बृहस्पतिवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर उसे न्यायालय में पेश कर दिया। आरोपी शिक्षक को जेल भेज दिया गया।
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मासूम का मेडिकल परीक्षण कराने के साथ उसका बयान भी दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी शिक्षक राम प्रताप गौतम की उम्र 60 वर्ष है। वह संबंधित गांव में कक्षा पांच तक निजी विद्यालय चलाता है और खुद भी पढ़ाता है। परिजनों के अनुसार, वह मासूम बेटी का अक्सर हाथ पकड़कर स्कूल के सुनसान कमरे में ले जाता था। वहां दुष्कर्म करता था। छात्रा के चिल्लाने पर उसका मुंह दबा देता रहा। उसके इस कृत्य से मासूम डरी-सहमी थी। वह अपने परिजनों को कुछ दिनों तक शिक्षक के कृत्य की जानकारी नहीं दी।
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इधर कुछ दिनों से वह स्कूल जाना बंद कर दी थी। घर वालों ने पूछताछ की उसने आपबीती बताई। परिजन थाने पहुंचे। पुलिस ने 14 अक्तूबर को प्राथमिकी दर्ज करने के साथ आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। मामले के विवेचक उप निरीक्षक राममणि उपाध्याय ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी की जा चुकी है। आगे की जांच अभी जारी है।
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मासूम बेटी के साथ दुष्कर्म का मामला संज्ञान में आते ही पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी। आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा मासूम का मेडिकल परीक्षण और बयान दर्ज कराने की कार्रवाई भी पूरी कर ली गई है। आरोपी को कठोरतम सजा दिलाने के लिए पुलिस हर संभव कोशिश करेगी। -श्यामकांत, एएसपी।
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