Basti News: ट्रेनों में जगह नहीं, छठ पर घर आने वालों की बढ़ीं मुश्किलें

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वहीं, ट्रेनों की लेटलतीफी ने भी यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दीं। महानगरों से बस्ती आने वाली तीन और यहां से जाने वाली चार ट्रेनें दो से चार घंटे तक देरी से चलीं। महानगरों से बस्ती आने वाली 15530 सहरसा जनसाधारण एक्सप्रेस और 01415 गोरखपुर स्पेशल चार-चार घंटे, जबकि 05094 हडपसर-गोरखपुर स्पेशल तीन घंटे देरी से पहुंची। वहीं, बस्ती से रवाना होने वाली 01208 समर स्पेशल तीन घंटे, 04405 लुधियाना स्पेशल चार घंटे, बरौनी-नई दिल्ली क्लोन और दरभंगा-नई दिल्ली क्लोन तीन-तीन घंटे तथा 01416 हडपसर स्पेशल दो घंटे की देरी से रवाना हुई।स्टेशन पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए आरपीएफ और जीआरपी के जवानों ने मोर्चा संभाला। छठ पर्व को लेकर स्टेशन परिसर में पिछले दो दिनों से पारंपरिक छठ गीत भी बजाए जा रहे हैं। सीपीआरओ सुमित कुमार ने बताया कि त्योहार पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं।