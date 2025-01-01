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Basti News: किसान दिवस पर गिनाई गईं समस्याएं

Thu, 22 Oct 2026 01:31 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:31 AM IST
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Problems highlighted on Farmers' Day
किसान दिवस पर विकास भवन में मौजूद किसान संवाद
बस्ती। विकास भवन सभागार में बुधवार को किसान दिवस का आयोजन किया गया। यहां पर पहुंचे किसान नेताओं ने बिजली, पानी, खाद के साथ अन्य समस्या रखीं। वहीं अधिकारियों ने किसानों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं गिनाई। साथ ही लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। किसान दिवस में उप कृषि निदेशक अशोक कुमार ने प्रधानमंत्री ऊर्जा उत्थान एवं महा अभियान (पीएम कुसुम) योजना की जानकारी दी। फार्मर रजिस्ट्री कराने के लिए जागरूक किया। इस पर किसानों ने ग्रामीण स्तर पर आ रही समस्याओं को अधिकारियों को बताया। गन्ना किसानों ने बकाया मांगा। जिला कृषि रक्षा अधिकारी रत्नशंकर ओझा, सीवीओ डॉ. अरुण कुमार गुप्ता, राघवेंद्र सिंह मौजूद रहे। संवाद
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