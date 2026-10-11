फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Paddy crop submerged; access to temples also difficult.

Basti News: धान की फसल डूबी, मंदिरों की राह भी मुश्किल

Sun, 11 Oct 2026 02:46 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:46 AM IST
विज्ञापन
Paddy crop submerged; access to temples also difficult.
टिनिच। कुआनो नदी का जलस्तर बढ़ने से भानपुर तहसील क्षेत्र में संकट बढ़ गया है। नदी के आसपास के खेतों में खड़ी किसानों की तैयार धान की फसल पानी में डूब गई है। वहीं, धार्मिक स्थलों तक पहुंचने वाले रास्तों पर पानी भरने से श्रद्धालुओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एहतियातन मंदिरों के रास्ते पर बैरिकेडिंग कर आवागमन रोक दिया गया है। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान की चिंता सता रही है, जबकि पशुपालकों के सामने भी चारे का संकट खड़ा हो गया है।
विज्ञापन

अजगैवा जंगल स्थित बारहछत्तर धाम जाने वाले रास्ते पर दो फीट पानी बह रहा है। श्रद्धालु मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। महादेवा मंदिर भी तीन तरफ से पानी से घिर गया है। नदी का जलस्तर बढ़ने पर मंदिर के आसपास जलभराव और बढ़ने की आशंका है।
विज्ञापन

बाढ़ के पानी ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। किसान गोरखनाथ ने बताया कि उनकी पांच बीघा धान की फसल पूरी तरह तैयार थी, लेकिन बाढ़ के पानी में डूब गई। अनिल कुमार, अशोक कुमार, त्रिलोकी राम और चरित्र निषाद की फसलें भी जलमग्न हो गई हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

किसानों को आशंका है कि पानी में डूबी फसल बर्बाद होने से उनकी जमा पूंजी डूब जाएगी और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा। बाढ़ का असर पशुपालन पर भी पड़ रहा है। नदी किनारे खाली जमीन पर गाय-भैंस चरने जाती थीं, लेकिन जलभराव के कारण अब पशुओं को घर पर ही चारा देना पड़ रहा है। पशुपालक सुखदेव, जितेंद्र और अनिल कुमार ने बताया कि पशुओं के चरने नहीं जा पाने से दूध उत्पादन पर असर पड़ रहा है। उनका कहना है कि बाढ़ के कारण पशुओं के खानपान और दूध की मात्रा में भी कमी आ रही है।

प्रशासन को दी गई सूचना अब तक नहीं हुआ आकलन : अजगैवा जंगल के प्रधान प्रतिनिधि चंद्रशेखर चौधरी ने बताया कि बाढ़ और फसलों के नुकसान की सूचना तहसील प्रशासन को दे दी गई है, लेकिन अब तक फसलों के नुकसान का आकलन नहीं किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed