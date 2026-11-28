Basti News: दिसंबर तक ट्रेनों में जगह नहीं, महानगरों की राह हुई मुश्किल
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 02:13 AM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 02:13 AM IST
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बस्ती। सहालग के सीजन में महानगरों की ओर लौटने वाले यात्रियों के सामने कंफर्म टिकट का संकट खड़ा हो गया है। दिल्ली, मुंबई, पंजाब और बंगलुरू जाने वाली अधिकांश नियमित एक्सप्रेस ट्रेनें दिसंबर तक फुल हैं। स्लीपर और एसी श्रेणी में लंबी वेटिंग के चलते यात्रियों को आरक्षित टिकट नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में त्योहार मनाकर घर लौटने वाले और कामकाज के सिलसिले में महानगरों को जाने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मजबूरी में उन्हें अधिक किराया देकर निजी बसों और अन्य वाहनों से सफर करना पड़ रहा है।
बस्ती रेलवे स्टेशन से होकर मुंबई जाने वाली कुशीनगर, एलटीटी सुपरफास्ट और अवध एक्सप्रेस में कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल हो गया है। दिल्ली रूट की आम्रपाली, सत्याग्रह, गोरखधाम और वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस में भी दिसंबर तक सीटों की उपलब्धता नहीं है। वहीं, पंजाब जाने वाली अमरनाथ और शहीद एक्सप्रेस में भी लंबी वेटिंग चल रही है। नियमित ट्रेनों में सीट नहीं मिलने से यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना बदलनी पड़ रही है।
त्योहारों के बाद कामकाज के लिए महानगरों की ओर लौटने वालों की संख्या बढ़ गई है। सहालग के चलते भी यात्रियों का आवागमन जारी है। रेलवे स्टेशन पर टिकट के लिए कतारें लग रही हैं तो प्लेटफार्म पर भीड़ के कारण ट्रेनों में चढ़ना भी मुश्किल हो रहा है। जनरल कोच में भीड़ के चलते यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। आरक्षित टिकट नहीं मिलने पर निजी बसों का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ने के साथ सफर में अधिक समय लग रहा है।
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पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ सुमित कुमार ने बताया कि नियमित एक्सप्रेस ट्रेनों में लंबी वेटिंग को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेनों का संचालन लगातार बढ़ाया जा रहा है।
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बस्ती रेलवे स्टेशन से होकर मुंबई जाने वाली कुशीनगर, एलटीटी सुपरफास्ट और अवध एक्सप्रेस में कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल हो गया है। दिल्ली रूट की आम्रपाली, सत्याग्रह, गोरखधाम और वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस में भी दिसंबर तक सीटों की उपलब्धता नहीं है। वहीं, पंजाब जाने वाली अमरनाथ और शहीद एक्सप्रेस में भी लंबी वेटिंग चल रही है। नियमित ट्रेनों में सीट नहीं मिलने से यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना बदलनी पड़ रही है।
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त्योहारों के बाद कामकाज के लिए महानगरों की ओर लौटने वालों की संख्या बढ़ गई है। सहालग के चलते भी यात्रियों का आवागमन जारी है। रेलवे स्टेशन पर टिकट के लिए कतारें लग रही हैं तो प्लेटफार्म पर भीड़ के कारण ट्रेनों में चढ़ना भी मुश्किल हो रहा है। जनरल कोच में भीड़ के चलते यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। आरक्षित टिकट नहीं मिलने पर निजी बसों का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ने के साथ सफर में अधिक समय लग रहा है।
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पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ सुमित कुमार ने बताया कि नियमित एक्सप्रेस ट्रेनों में लंबी वेटिंग को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेनों का संचालन लगातार बढ़ाया जा रहा है।