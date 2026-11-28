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बस्ती रेलवे स्टेशन से होकर मुंबई जाने वाली कुशीनगर, एलटीटी सुपरफास्ट और अवध एक्सप्रेस में कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल हो गया है। दिल्ली रूट की आम्रपाली, सत्याग्रह, गोरखधाम और वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस में भी दिसंबर तक सीटों की उपलब्धता नहीं है। वहीं, पंजाब जाने वाली अमरनाथ और शहीद एक्सप्रेस में भी लंबी वेटिंग चल रही है। नियमित ट्रेनों में सीट नहीं मिलने से यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना बदलनी पड़ रही है।त्योहारों के बाद कामकाज के लिए महानगरों की ओर लौटने वालों की संख्या बढ़ गई है। सहालग के चलते भी यात्रियों का आवागमन जारी है। रेलवे स्टेशन पर टिकट के लिए कतारें लग रही हैं तो प्लेटफार्म पर भीड़ के कारण ट्रेनों में चढ़ना भी मुश्किल हो रहा है। जनरल कोच में भीड़ के चलते यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। आरक्षित टिकट नहीं मिलने पर निजी बसों का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ने के साथ सफर में अधिक समय लग रहा है।पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ सुमित कुमार ने बताया कि नियमित एक्सप्रेस ट्रेनों में लंबी वेटिंग को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेनों का संचालन लगातार बढ़ाया जा रहा है।