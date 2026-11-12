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Basti News: नीलगाय से टकराकर बाइक सवार घायल

Thu, 12 Nov 2026 02:36 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 02:36 AM IST
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Motorcyclist injured after colliding with a nilgai
कुदरहा। लालगंज थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव के पास रामजानकी मार्ग पर बुधवार शाम करीब पांच बजे नीलगाय की टक्कर से बाइक सवार घायल हो गया। उसे बचाने में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरा। हादसे के बाद रामजानकी मार्ग पर आवागमन बाधित हो गया। सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना पर कुदरहा चौकी प्रभारी रुदल बहादुर सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिसकर्मियों ने मशक्कत कर यातायात बहाल कराया। घायल बाइक सवार की पहचान नहीं हो सकी थी। संवाद
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