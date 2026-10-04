Basti News: कुआनो में उफान...तेजी से घट रही सरयू, कटान का खतरा बढ़ा

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कटरिया-चांदपुर तटबंध पर कटरिया गांव के सामने बने ठोकर नंबर एक पर दबाव बना हुआ है। जलस्तर घटने के साथ कटान की आशंका बढ़ गई है। कुछ स्थानों पर कटान शुरू भी हो गई है। केंद्रीय जल आयोग, अयोध्या के अनुसार शाम चार बजे सरयू का जलस्तर 92.28 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान 92.73 मीटर से 45 सेंटीमीटर नीचे है। विज्ञापन

पानी घटा तो सड़ने लगी फसल, बीमारी का डर : विक्रमजोत। सरयू का जलस्तर घटने से बाढ़ प्रभावित गांवों में जनजीवन धीरे-धीरे सामान्य होने लगा है। हालांकि, बीडी तटबंध के अंदर बसे शंभूपुर, पकड़ी संग्राम, लकड़ी पांडेय, लकड़ी दूबे और अर्जुनपुर समेत कई गांवों में कटान की चिंता बनी हुई है। पकड़ी संग्राम निवासी काली प्रसाद ने बताया कि बाढ़ के दौरान ही नदी ने कटान शुरू कर दिया था। अब पानी तेजी से घटने के साथ कटान बढ़ने की आशंका है। कटरिया-चांदपुर तटबंध पर कटरिया गांव के सामने बने ठोकर नंबर एक पर दबाव बना हुआ है। जलस्तर घटने के साथ कटान की आशंका बढ़ गई है। कुछ स्थानों पर कटान शुरू भी हो गई है। केंद्रीय जल आयोग, अयोध्या के अनुसार शाम चार बजे सरयू का जलस्तर 92.28 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान 92.73 मीटर से 45 सेंटीमीटर नीचे है।पानी घटा तो सड़ने लगी फसल, बीमारी का डर : विक्रमजोत। सरयू का जलस्तर घटने से बाढ़ प्रभावित गांवों में जनजीवन धीरे-धीरे सामान्य होने लगा है। हालांकि, बीडी तटबंध के अंदर बसे शंभूपुर, पकड़ी संग्राम, लकड़ी पांडेय, लकड़ी दूबे और अर्जुनपुर समेत कई गांवों में कटान की चिंता बनी हुई है। पकड़ी संग्राम निवासी काली प्रसाद ने बताया कि बाढ़ के दौरान ही नदी ने कटान शुरू कर दिया था। अब पानी तेजी से घटने के साथ कटान बढ़ने की आशंका है।

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बस्ती। सरयू नदी का जलस्तर तेजी से घट रहा है, जबकि कुआनो में उफान जारी है। कुआनो का जलस्तर बढ़ने से धान समेत कई फसलें पानी में डूब गई हैं। इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। दूसरी ओर, सरयू का पानी घटने से बाढ़ प्रभावित गांवों के लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन अब कटान का खतरा मंडराने लगा है। दुबौलिया संवाद के अनुसार मैरुंड गांव सुविका बाबू में पानी तेजी से उतर रहा है। गांव जाने वाली पगडंडी से भी पानी हट गया है। कुछ स्थानों पर अब भी पानी जमा है। ग्रामीणों को पानी उतरने के बाद संक्रामक बीमारियां फैलने की आशंका सता रही है। पशुओं के लिए चारे का संकट भी बना हुआ है और कुछ ग्रामीण अभी नाव के सहारे आवागमन कर रहे हैं।