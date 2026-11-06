कबड्डी : बालक वर्ग में नरखोरिया न्याय पंचायत की टीम अव्वल

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कबड्डी बालक वर्ग में नरखोरिया न्याय पंचायत की टीम ने प्रथम और बड़ोखर ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। खो-खो बालक वर्ग में बड़ोखर प्रथम और नरखोरिया द्वितीय रहा। बालिका वर्ग खो-खो में बड़ोखर ने प्रथम तथा नरखोरिया ने द्वितीय स्थान हासिल किया। बालिका वर्ग में नरखोरिया प्रथम और थुम्हुआ पांडे द्वितीय स्थान पर रहा।एथलेटिक्स के 100 मीटर बालिका वर्ग में बड़ोखर की सुमित्रा प्रथम और नरखोरिया की काजल द्वितीय रहीं। बालक वर्ग में नरखोरिया के कलीम अहमद ने प्रथम तथा बड़ोखर के हुसैन ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। 200 मीटर बालिका वर्ग में बड़ोखर की मुस्कान प्रथम और नरखोरिया की प्रीति शर्मा द्वितीय रहीं। बालक वर्ग में बड़ोखर के हुसैन प्रथम और रामनगर के विवेक द्वितीय रहे। संवाद