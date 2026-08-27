Basti News: दंपती की पिटाई के मामले में प्राथमिकी दर्ज
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 12:50 AM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 12:50 AM IST
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बस्ती। मुंडेरवा पुलिस ने दंपती की पिटाई के मामले में चार नामजद व तीन अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। क्षेत्र के रेवली निवासी आमिना खातून ने बताया कि 15 मई को पट्टेशुदा जमीन पर रास्ते के विवाद को लेकर विपक्षियों ने उन्हें और उनके पति को पीट दिया। बीचबचाव करने गए उनके बच्चों को भी पीटा। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने राकेश यादव, राजेश यादव, शेखर यादव, रामरती आदि के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। संवाद
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