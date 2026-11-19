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जिला विद्यालय निरीक्षक संजय सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों को मतदान के अधिकार, निर्वाचन प्रक्रिया और लोकतांत्रिक व्यवस्था की जानकारी देना है। निबंध प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने लोकतंत्र और मतदाता जागरूकता से जुड़े विचार प्रस्तुत किए, जबकि क्विज के माध्यम से निर्वाचन संबंधी उनके ज्ञान का मूल्यांकन किया गया।राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य एवं कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ. विजय प्रकाश वर्मा ने कहा कि सशक्त लोकतंत्र के निर्माण में जागरूक मतदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। युवाओं को अपने मताधिकार के प्रति सजग रहते हुए निष्पक्ष और निर्भीक मतदान के लिए स्वयं जागरूक होने के साथ ही दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। इस तरह के आयोजन विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक चेतना विकसित करने और उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाने में सहायक हैं।निर्णायक मंडल के सदस्य उदयभान सिंह, रामचंद्र यादव और डॉ. शिवांशुतोष मिश्र रहे। आयोजन में अजय प्रकाश लाल श्रीवास्तव, अमित कुमार यादव, बलवंत पटेल और राहुल तिलौलिया ने सहयोग किया। प्रतियोगिता में निबंध और क्विज के 10-10 प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया।