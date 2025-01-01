Basti News: आठ ट्रेनें रहीं लेट, 11 घंटे तक करना पड़ा इंतजार

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बुधवार को 01079 गोरखपुर स्पेशल 11 घंटे की देरी से चली। वहीं, 01415 गोरखपुर-हड़पसर स्पेशल और 22538 कुशीनगर सुपरफास्ट छह-छह घंटे लेट रहीं। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्पेशल चार घंटे, 05575 आनंद विहार स्पेशल और 01416 हड़पसर स्पेशल तीन-तीन घंटे की देरी से चलीं। इसके अलावा 02569 दरभंगा-नई दिल्ली क्लोन और 02563 बरौनी-नई दिल्ली क्लोन दो-दो घंटे लेट रहीं। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) सुमित कुमार ने बताया कि पूजा स्पेशल ट्रेनों के संचालन से सीटों की उपलब्धता में सुधार हुआ है। दूसरे मंडलों में मेंटेनेंस कार्य के कारण ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ रहा है। इस समस्या को जल्द दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि यात्रियों को सुरक्षित और समय से उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा सके।यात्रियों का कहना है कि, त्योहार के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे पूजा स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रहा है। इससे यात्रियों को सीट मिलने में पहले के मुकाबले राहत मिली है लेकिन ट्रेनों के घंटों विलंब से चलने के कारण उनकी परेशानी बनी हुई है। कहा कि यदि समय से ट्रेनें चलें तो यात्रियों को काफी राहत मिलेगी।