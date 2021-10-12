Basti News: संविदा कर्मचारियों ने डीएम, एडी हेल्थ व मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन

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संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदेशभर में एक लाख से अधिक संविदा कर्मचारी पिछले कई वर्षों से स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने और जन-जन तक चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने में लगातार अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इसके बावजूद उनकी कई मांगें लंबे समय से लंबित हैं। बताया कि 5, 6 और 7 अक्तूबर को संविदा कर्मी काला फीता बांधकर अपना सांकेतिक विरोध दर्ज कराएंगे। 8, 9 और 10 अक्तूबर को जनपद मुख्यालयों पर बैठकें आयोजित कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। यदि इसके बावजूद मांगों का समाधान नहीं हुआ, तो संघ की ओर से आगे के बड़े आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी।ज्ञापन सौंपने वालों में पूजा देवी, श्वेता यादव, सुशील चौधरी, अजीत प्रजापति, अनीता देवी, माया, डॉ. सतीश चौधरी, अवधेश मिश्रा, डॉ. राकेश कुमार, डॉ. अजय कुमार आदि संविदा स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे।