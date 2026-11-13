Basti News: पांच ब्लॉकों की आठ ग्रामीण सड़कों के निर्माण को मिली मंजूरी

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स्वीकृत कार्यों में सल्टौआ गोपालपुर ब्लॉक की दो सड़कें शामिल हैं। पहली सड़क बस्ती-बांसी-सेम्हो मार्ग से दलित बस्ती दसिया तक 550 मीटर और दूसरी बस्ती-बांसी-कोड़रा मार्ग से सेखुई तक 700 मीटर लंबी होगी। गौर ब्लॉक में गौर-भलुआ मार्ग से धोबारी तक 950 मीटर सड़क बनाई जाएगी। वहीं, विक्रमजोत ब्लॉक में श्रींगीनारी मार्ग से सुकुरौली पांडेय तक 780 मीटर सड़क का निर्माण होगा।इसी तरह हर्रैया ब्लॉक में एनएच-27 के छावनी-नहिलपुर अमारीपुर मार्ग से जुआ मिश्र तक 580 मीटर और एनएच-27 के अमारी-पारसराम मिश्र मार्ग से बरना तक 810 मीटर सड़क बनाई जाएगी। परशुरामपुर ब्लॉक में विक्रमजोत-टूटिहीभीठ से सेमरा मार्ग से लोह्रौली तक 1.10 किलोमीटर और श्रींगीनारी-राजापुर मार्ग से करनपुर तक एक किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया जाएगा।केंद्रीय मंत्री ने सभी कार्य निर्धारित समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरे कराने की अपेक्षा जताई है। साथ ही स्थानीय लोगों से भी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर नजर रखने का आग्रह किया है। स्वीकृति मिलने के बाद अब संबंधित विभाग निर्माण से जुड़ी आगे की प्रक्रिया पूरी करने में जुटेगा। सड़कों के निर्माण से ग्रामीणों को आवागमन के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और बाजार तक पहुंचने में भी सहूलियत मिलेगी।