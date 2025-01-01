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Basti News: त्योहार में कंफर्म टिकट मुश्किल

Tue, 22 Sep 2026 12:42 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 12:42 AM IST
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Confirmed tickets hard to get during the festive season.
रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करते यात्री।संवाद
बस्ती। दशहरा पर्व पर महानगरों से घर लौटने की तैयारी कर रहे यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नियमित एक्सप्रेस ट्रेनों में कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल हो गया है।
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20 अक्तूबर को दशहरा पर्व है। इससे पहले 18 अक्तूबर को दिल्ली, मुंबई और लुधियाना से बस्ती होकर आने वाली अधिकतर ट्रेनों में लंबी वेटिंग चल रही है। जम्मू तवी-गोरखपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में 18 अक्तूबर तक नो रूम की स्थिति है।
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त्योहार नजदीक आते ही ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है। स्टेशन पर ट्रेन पहुंचते ही जनरल कोच में सवार होने और सीट पाने के लिए यात्रियों के बीच धक्कामुक्की की स्थिति बन रही है। भीड़ अधिक होने पर सीट को लेकर विवाद भी हो रहे हैं।
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कई बार जीआरपी को स्थिति संभालनी पड़ रही है। 18 अक्तूबर को मुंबई से आने वाली कुशीनगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में 65 वेटिंग है। थर्ड एसी में 55, सेकंड एसी में 20 और फर्स्ट एसी में तीन वेटिंग चल रही है।

गोरखपुर-एलटीटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस के स्लीपर में 66, थर्ड एसी में 45 और सेकंड एसी में 14 वेटिंग है। अवध एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में 45 वेटिंग है। थर्ड एसी इकोनॉमी में 17, थर्ड एसी में 19, सेकंड एसी में सात और फर्स्ट एसी में दो वेटिंग चल रही है।
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