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जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि इस बार 920 जोड़ों का विवाह कराने के लिए शासन की ओर से न्यूनतम लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 17 नवंबर को गौर ब्लॉक व नगर पंचायत बभनान से 67 जोड़े। इसका आयोजन गौर-पैकोलिया मार्ग पर सुजिया चौराहे के पास स्थित एक मैरिज हॉल में किया जाएगा। कप्तानगंज ब्लॉक व नगर पंचायत से 67 का लक्ष्य है। आयोजन वायरलेस चौराहा स्थित मैरिज हॉल में होगा। कुदरहा ब्लॉक व नगर पंचायत गायघाट से 67 जोड़ों की शादी कराने का लक्ष्य है।पहले दिन कुल 201 जोड़े मुख्यमंत्री विवाह योजना में शामिल होंगे। जबकि 18 नवंबर को बस्ती सदर, नगर पंचायत गणेशपुर व नगर पालिका बस्ती से 77 जोड़े शामिल होंगे। जबकि बनकटी ब्लॉक और नगर पंचायत बनकटी से 67 जोड़ों की शादी होगी। 19 नवंबर को रामनगर ब्लॉक और नगर पंचायत भानपुर से 67, सल्टौआ गोपालपुर में 60 एवं उसी दिन बहादुरपुर ब्लॉक और नगर पंचायत नगर बाजार से 67 जोड़ी शामिल होंगे।20 नवंबर को सांउघाट ब्लॉक और नगर पंचायत मुंडेरवा में 67 व रुधौली ब्लॉक और नगर पंचायत रुधौली से 67 जोड़ों की शादी होगी जबकि 21 नवंबर को विकास खंड हर्रैया, परशुरामपुर, विक्रमजोत, दुबौलिया और नगर पंचायत हर्रैया से कुल 247 जोड़े मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में शामिल किए जाएंगे। इसका आयोजन रामरेखा मंदिर छावनी में किया जाएगा। हर हाल में पात्रता की जांच कर जोड़ों की योजना में शामिल कराया जाएगा।इस बार कन्या को नहीं मिलेगी पायल बिछियामहंगाई की मार और चांदी की बढ़ती कीमत का असर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह पर भी देखने को मिल रहा है। शादी के दौरान उपहार में दिया जाने वाला पायल और बिछिया इस बार कन्या को नहीं मिलेगा।कन्या के बैंक खाते में भेजे जाएंगे 64 हजारसरकार की ओर से सामूहिक विवाह योजना में शामिल होने वाले प्रत्येक जोड़ों पर एक लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इसमें कन्या के बैंक खाते में 64 हजार रुपये भेजे जाएंगे। जबकि 21 हजार का वर और कन्या को सामान मिलेंगे। आयोजन पर 15 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे।