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सीआरओ ने कहा कि सड़क सुरक्षा हम सभी के लिए जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में यात्रा एक अहम हिस्सा है। ऐसे में सचेत और सजग होकर सड़क पर चलने में ही हम लोग सुरक्षित रह सकेंगे। बढ़ते हुए सड़क हादसे और मृतकों की संख्या में कमी लाने के लिए समस्त विभागों के समेकित सहयोग से जनसामान्य को यातायात एवं सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा सकता है। आरटीओ प्रशासन फरीदुद्दीन ने कहा कि शासन स्तर से 16 से 30 नवंबर तक सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं।इस अवधि में आम लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति अभियान चलाकर जागरूक किया जाएगा। इसके दृष्टिगत बाइक रैली भी रवाना की जा रही है। यह रैली कलेक्ट्रेट, तिरंगा चौराहा, कंपनीबाग, रोडवेज, फव्वारा तिराहा, बड़ेबन से होते आईटीआई परिसर में समाप्त होगी। इस दौरान हेलमेट, सीट बेल्ट के प्रयोग के प्रति प्रेरित किया जाएगा। इसके अलावा वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करने, नशे की हालत में गाड़ी नहीं चलाने, वाहन पर स्टंट इत्यादि न करने की भी अपील की जा रही है। इस मौके पर एआरटीओ प्रवर्तन धर्मेंद्र कुमार, एडीआईओएस अनूप कुमार कुशवाहा, यात्रीकर अधिकारी शिवकुमार मिश्र आदि मौजूद रहे।